Disco-Queen Grace Jones ist in der internationalen Clubszene auch ohne Tiger-Accessoire eine feste Grösse.

Wie viele Nächte haben Sie während der Vorbereitungen durchgefeiert? Jochen Eisenbrand lächelt. «Ich habe mir natürlich erträumt, dass ich die Nächte in Clubs verbringen würde», sagt der Kurator des Vitra Design Museums. Doch dem war nicht so.

Vor ihm und seinem Team lag ein nahezu unbearbeitetes Feld. Für Museen sei das Thema Clubkultur bisher noch kein Thema gewesen, trotz Popularität. Doch das Phänomen ist flüchtig, schwierig zu greifen. Wie also kann man Clubkultur zeigen?

Legende: New York war lange der Hotspot für die internationale Clubkultur, in der sich Künstler die Nacht zum Tag machten. Hasse Persson

Vergangenes Nachtleben

Jochen Eisenbrand und sein Team sind in die Archive gestiegen, haben wissenschaftliche Bücher gewälzt, Interviews mit wichtigen Akteuren aus der Clubszene geführt. Der Anspruch war, das Thema Clubkultur von den 60er-Jahren bis heute möglichst breit aufzurollen.

Chronologisch und sinnlich präsentieren sich nun die Ergebnisse der Recherche in der Ausstellung. Sowohl Designliebhaber wie auch an Geschichte Interessierte kommen auf ihre Kosten: Zahlreiche Audio- und Videodokumente, Poster und Designobjekte entführen in die Vergangenheit und die Welt des Nachtlebens.

Legende: Offenbar ging Frau in manchen Clubs auch entspannt baden. Foc Kan

Das gezeigte Material ist reichhaltig und stammt aus den verschiedenen Gestaltungsdisziplinen, denn Clubkultur umfasst sowohl Innenarchitektur, Design, Mode, Musik.

Für die Pioniere der Kunstszene wurden die Clubs zu wichtigen Orten, wie zum Beispiel im New Yorker Club «The Electric Circus». Dort versammelten sich verschiedene bekannte Künstler, darunter auch der französische Illustrator Tomi Ungerer, der eine Plakatserie für den Club entworfen hat.

Legende: Overheadprojektoren, die in den 60er Jahren für ein psychedelisches Tanzgefühl sorgten. Keystone/Reed Saxon

Kreative Frei-Räume

Vor allem bot der Club auch einen Raum, um Neues auszuprobieren. Entstanden sei etwa eine «frühe Art von Videokunst», so Jochen Eisenbrand. Zum Einsatz kamen Overheadprojektoren, auf die farbige Emulsionen getropft und mittels Glasplatten bewegt wurden, erzählt der Kurator. So erschienen bewegliche Muster an den Wänden.

In den 70er-Jahren professionalisierte sich das Ton- und Lichtdesign. Und auch der DJ galt nicht mehr nur als Dienstleister, sondern trat als eigenständiger Künstler in den Vordergrund. Larry Levan etwa, einer der DJ-Grössen dieser Zeit, werde heute noch gefeiert, so Jochen Eisenbrand.

Legende: Der international bekannte Club «Tresor» in Berlin Martin Eberle

New York war ein wichtiger Hotspot für die Clubkultur. Aber auch die europäische Clubgeschichte wird in der Ausstellung beleuchtet, Berlin etwa: Nach der Wende war die Stadt die Hochburg des Technos. Einer der international bekannten Clubs war der «Tresor», der sich im Keller des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses eingenistet hatte.

Und heute? Im 21. Jahrhundert kommt der Club zunehmend in die Krise, stellt Jochen Eisenbrand fest. Ein Problem seien die hohen Mieten in den Innenstädten. Andererseits hätten die Städte erkannt, dass das Nachtleben ein Wirtschaftsfaktor sei. «Städte wie Berlin, London, New York, Amsterdam haben sogenannte Bürgermeister der Nacht engagiert, die sich um die Belange der Clubbetreiber kümmern.»

Legende: Die Inneneinrichtung von manchem Club kommt vor allem ohne Partygänger zur Geltung. Rod Lewis

Prognosen, wie sich die Clubkultur entwickelt, seien schwierig. Das Phänomen wandle sich schnell. Jochen Eisenbrand glaubt aber an die Magie des Clubs. «Was Clubs bieten, ist ein kollektives sinnliches Erlebnis mit Musik und Licht.» Das habe man im Wohnzimmer nicht.