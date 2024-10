Am 10. Dezember wird der Comedy Wildlife Photography Award 2024 vergeben. Die Finalistinnen und Finalisten stehen bereits fest. Wir zeigen unsere Favoriten unter den lustigsten Tierfotos des Jahres. Welches ist Ihr Liebling? Stimmen Sie ab.

Der «Wildlife Photographer Of The Year» hat einen kleinen, lustigen Bruder: den «Comedy Wildlife Photography Award». Die Finalisten- und Finalistinnen-Fotos haben das Zeug dazu, uns den Start in die Woche zu versüssen. Verraten Sie uns, wer Ihnen das grösste Lächeln ins Gesicht zaubert?

Legende: Hmmm … vielleicht gewinnt ja der grübelnde Schimpanse den Award? Am 10. Dezember wissen wir – und er – mehr. Arvind Mohandas / Comedy Wildlife

Legende: Oder dieser Otter. Er schickt jedenfalls schon mal ein Stossgebet zum Himmel. Please, pick me! Christine Haines / Comedy Wildlife

Legende: Der nächste wilde Kandidat taucht auf: das Nilpferd mit der schicken Pflanzen-Frise. Artur Stankiewicz / Comedy Wildlife

Legende: Urkomisch, sonniges Gemüt: Der «Smiling Elephant Seal» freut sich – ob mit oder ohne Preis. Gabriel Rojo / Comedy Wildlife

Legende: Das «Stuck Squirrel» wollte doch nur ein gutes Versteck finden. Jetzt ist es Award-Finalist. Milko Marchetti / Comedy Wildlife

Legende: Keiner zu klein, ein Foto-King zu sein. Dieser Gecko ist bereit für eine grosse Auszeichnung. Michela Bordoli / Comedy Wildlife

Legende: Die «Gang of Four» läuft bereits im Frack auf und ist ready für einen allfälligen Gewinn. Ralph Robinson / Comedy Wildlife

Legende: Welches ist jetzt vorne? Die beiden Zebras sind sich jedenfalls eins: Sie sollten gewinnen. Sarosh Lodhi / Comedy Wildlife

