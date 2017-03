Er ist der raffinierteste Kunstfälscher der jüngeren Geschichte: Wolfgang Beltracchi. 35 Jahre lang setzte er sein Talent ein, um Bilder in der Handschrift anderer Maler zu malen.

Wolfgang Beltracchi porträtiert Ina Müller 31 min, vom 5.3.2017

Über 300 Bilder schleust Wolfgang Beltracchi in den Kunstmarkt. Bis er 2010 auffliegt und für Jahre in den Knast gesteckt wird. Jetzt ist der unbestrittene König der Fälscher wieder frei und zeigt, was er kann. Beltracchi porträtiert Ina Müller im Stil von Henri Matisse.

Ina Müllers Leidenschaft ist die Sprache ihrer norddeutschen Heimat: Plattdeutsch. Sie liest und singt «op Platt». Seit zehn Jahren moderiert sie die Fernsehsendung «Inas Nacht» in der kleinen Hamburger Kneipe «Zum Schellfischposten». Die ehemalige Pharma-Assistentin hält ein paar besondere Pillen für Wolfgang Beltracchi bereit – das Energiebündel kann als Modell nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen.

Henri Matisse für immer

Eigentlich ist Ina Müllers Favorit als Maler der deutsche Grafiker und Radierer Horst Janssen, einer der produktivsten Zeichner des 20. Jahrhunderts. Ina Müller will dem Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi ihr Idol schmackhaft machen. Sie präsentiert ihm in ihrer Wohnung eine ganze Wand voller Horst Janssen-Bilder. Doch Lokalmatador Janssen findet keine Gnade. So wird Ina Müller im Stil von Henri Matisse verewigt.

Matisse, der Hauptvertreter des Fauvismus, zählt mit Picasso zu den bedeutendsten Künstlern der Klassischen Moderne. Da ist Wolfgang Beltracchi zuhause. Die kann der Jahrhundertfälscher ja sowieso alle malen.

