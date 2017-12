Matteo Emilio Baldi ist im August 1990 in Aarau geboren und Schafisheim aufgewachsen. Nach einem Journalismusstudium und Publikationen u. a. in der TagesWoche und Watson, versucht er sich zurzeit am Literatur Institut in Biel auf literarischem Wege über die Welt klar zu werden.

Milena Keller hat nach ihrem Studium an der Universität Zürich einige Abstecher in die unterschiedlichsten Medien unternommen und ist letztlich doch immer wieder beim Schreiben gelandet. Deshalb studiert sie nun Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Nebenbei lebt und arbeitet sie in Zürich.

3. «Walser am Kreuzweg» von Alexandra Zysset

So wie sich der Erzähler in Robert Walsers «Der Spaziergang» auf seiner Promenade von spontanen Eindrücken mal hierhin und mal dorthin treiben lässt, so lässt sich der Ich-Erzähler dieses Textes in ein grosses Warenhaus locken. Und muss dort wichtige Entscheidungen treffen.