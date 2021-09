Es klingt ein bisschen paradox: International berühmt wurden die Bücher von Stanislaw Lem erst durch einen Film. «Solaris» von 1972 war Andrei Tarkowskis Leinwand-Adaption des gleichnamigen Lem-Romans.

Bis heute ist «Solaris» das am meisten übersetzte Buch von Stanislaw Lem. Es bekräftigte seinen Ruf als streitbarer wissenschaftlicher Fantast.

Legende: Der Mensch in der Technik: Szene aus Tarkowskis Film «Solaris» (1972), der auf dem gleichnamigen Buch von Stanislaw Lem basiert. Mosfilm

Absurd und humorvoll

Stanislaw Lems detailreiche Beschreibungen von astronautischer Technik faszinierten ein junges Lesepublikum: Gerade in den 1960er-Jahren war die Weltraumbegeisterung gross – auch geschürt durch die Mond-Mission der Apollo 11.

Lems Texte waren gleichzeitig verblüffend absurd und humorvoll geschrieben. Für den Autor selbst war das fiktionale Genre nur eine Art Mittel zum Zweck, wie er selbst einmal schrieb: «Als ich die verzweigten Äste des Baums der Naturwissenschaften zum Leitstern wählte, habe ich mich zugleich ungewollt für die sogenannte Science-Fiction als unangenehme Nachbarschaft entschieden.»

Audio «Das Märchen von der Rechenmaschine, die gegen den Drachen kämpfte» von Stanislaw Lem 29:54 min, aus Lesung vom 08.12.2015. abspielen. Laufzeit 29:54 Minuten.

Die Gespenster der Vergangenheit

Wie ein roter Faden zieht sich Stanislaw Lems persönliche Erfahrung mit Nationalsozialismus und Stalinismus, mit Terror und Gewalt durch sein Werk. In seinen utopischen Welten fand er eine Art Asyl für die Gespenster der Vergangenheit, wie er erklärte:

«Es war am Anfang die Freude an Fantasie, und dann am Schluss, oder sagen wir in späteren Jahren, habe ich bemerkt, dass es nicht anders geht, dass man über grausame Dinge nicht anders als lachend schreiben kann.»

Legende: Satire als Ventil für das Entsetzliche: Stanislaw Lem verarbeitete in seinen Büchern den Holocaust, dem ein Grossteil seiner Familie zum Opfer fiel (Aufnahme von 1962). Keystone / EPA

Schreiben, um zu überleben

Oftmals bleibt einem beim Lesen seiner Texte das Lachen allerdings im Hals stecken. Hinter der Maske des satirischen Genies, das gleichermassen mit verstiegenen Theorien und burlesken Einfällen jongliert, steckt eine pessimistische Grundhaltung.

Zentral und bisher wenig dokumentiert ist Stanislaw Lems Erfahrung mit dem Holocaust, die wahrscheinlich wichtiger für sein Werk ist, als bisher angenommen wurde. In einem Gespräch mit dem Autor Raymond Federman sagte Lem 1978:

«Vielleicht ist die ganze Science-Fiction der Nachkriegszeit tatsächlich immer noch ein Nachleben des Holocaust. Science-Fiction schreiben ist für mich eigentlich Überleben. Anders hätte ich nicht überleben können, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, das in Science-Fiction auszudrücken.»

Buchhinweise Box aufklappen Box zuklappen Stanislaw Lem: «Summa Technologiae.» Aus dem Polnischen von Friedrich Griese. Suhrkamp, 2016

.

. Alfred Gall: «Stanislaw Lem – Leben in der Zukunft.» wbg Theiss, 2021.

Ein ambitionierter Versuch

Stanislaw Lem hing immer ein bisschen der Ruf des verhinderten Wissenschaftlers nach. So war es vielleicht war es nur konsequent, dass er 1989 aufhörte, Romane zu schreiben. Als Romanautor hatte er wohl alles gesagt.

Ihn drängte es, wichtigen Fragen der Ökologie, Computertechnologie und Biologie nachzuspüren. Hier knüpft er an sein grosses Traktat «Summa Technologiae» an, das er 1964 veröffentlichte. Das bis heute kaum wahrgenommene Werk ist der ambitionierte Versuch, die technische Zukunft der Menschheit vorauszudenken. Es erweist sich als erstaunlich aktuell.

(Kein) Prophet der Zukunft

Was bei Stanislaw Lem «Phantomatik» hiess, sollte später als «Virtuelle Realität» Wirklichkeit werden. Seine Idee der «Informationszüchtung» könnte man als Prognose des Informationszeitalters deuten.

Doch als Hellseher einer «Welt von Morgen» wollte Stanislaw Lem nie gelten: «Der Modus, mit dem ich operiere, eben diese Satire, Groteske, dient mir dazu, das doch irgendwie schmackhafter zu gestalten, was an sich entsetzlich ist. Ungewollt bin ich zu einem Hellseher geworden. Das war nie gewollt.»