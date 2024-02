Jakob Senn führte ein Leben voller Hürden – und erfüllte sich am Ende doch noch seinen Traum vom Schriftsteller. Die Neuauflage seines Lebensromans «Hans Grünauer» erinnert nun an Senns Sein.

Schon nach fünf Jahren wurde Jakob Senn ausgeschult. Der Lehrer wusste nichts mehr mit dem bildungshungrigen Kind anzufangen. Ausserdem wurde der kleine Jakob zu Hause am Webstuhl als Arbeitskraft benötigt.

Senn wurde 1824 in Fischenthal in eine Heimweber- und Kleinbauernfamilie hineingeboren. In diesem bildungsfernen Milieu war es für den kleinen Jakob schwer, seiner Leidenschaft nachzugehen: dem Lesen.

Legende: Geburtshaus von Jakob Senn im Weiler Ennerlenzen Fischenthal um 1900, bevor es 1906 einem Brand zum Opfer fiel. Sammlung Walter Sprenger, Bauma

«Abgesehen von Wandkalendern und Andachtslektüre waren Bücher auf dem Land zu dieser Zeit praktisch nicht greifbar», erzählt Matthias Peter. Der Theatermacher und Publizist ist entfernt verwandt mit Jakob Senn und hat dessen Leben aufgearbeitet. Er ist fasziniert von seinem Schicksal, «einem bildungshungrigen, jungen Mann, der gegen alle Widerstände Schriftsteller wird.»

Schlaflose Nächte

Jakob Senn lässt sich etwas einfallen, um an Bücher zu kommen, um sich zu bilden: Scheu klopft er beim Dorfapotheker an, um welche auszuleihen. Später kann er Bücher bei einer Bibliothek und einem Antiquariat in Zürich bestellen. Tagsüber arbeitet er am Webstuhl oder auf dem Feld. Bücher liest er spät am Abend und früh am Morgen. «Er verzichtet jahrelang auf kostbaren Schlaf», weiss Matthias Peter.

Legende: Der Ausstellungskurator und Schauspieler Matthias Peter schreibt im Theaterstück «Jakob Senn – Der ‹Grüne Heinrich› von Fischenthal» in der Rolle des Autors Jakob Senn einen Brief an den Nationaldichter Gottfried Keller. Timon Furrer

Zum Lesen kommt die Leidenschaft fürs Schreiben. Nach und nach findet Senn Gleichgesinnte – auch dank der politischen Entwicklung. Die Gründung des Schweizer Bundesstaates 1848 führte zu einer Flut von Lese- und Bildungsvereinen auf dem Land.

Der Lebensroman

Jakob Senn gelingt mit 32 Jahren der Sprung nach Zürich. Er arbeitet in einem Antiquariat und fängt als Schriftsteller an, zu publizieren. Seinen steinigen Weg beschreibt er in seinem Lebensroman «Hans Grünauer». Senn hat eine spitze Feder. In unterhaltsamen Anekdoten porträtiert er Leute und erzählt seinen verschlungenen Bildungsweg als Autodidakt.

Die Aufsteigergeschichte «Hans Grünauer» ist zum 200. Geburtstag von Jakob Senn neu aufgelegt worden. Matthias Peter hat das Nachwort dazu geschrieben. «Der Roman ist sein Hauptwerk, das man heute ohne Abstriche wieder lesen kann», sagt er.

1 / 3 Legende: Schifflände in Zürich im Jahr 1841, wo Jakob Senn ankam, als er 1856 mit 32 Jahren im Antiquariat Siegfried eine Stelle als Buchhändler antreten konnte. Zentralbibliothek Zürich 2 / 3 Legende: Ansicht der Häuser Oberdorfstrasse 10 und 8 im Jahr 1851. In Nummer 8 (Bildmitte), dem sogenannten Konstanzerhaus, befand sich das Antiquariat Siegfried. Aquarell von J. C. Koller./ Zentralbibliothek Zürich 3 / 3 Legende: Ansicht von St.Gallen aus dem Jahr 1867, wo Jakob Senn von 1864 bis 1868 lebte und unter anderem «Kriminalgeschichten» publizierte. Er führte die Wirtschaft «Vor Speisertor» (Bildmitte), bevor er 1868 nach Südamerika auswanderte. Stadtarchiv St.Gallen

Der Erfolg ist dem Roman zu Senns Lebzeiten ausgeblieben. Er wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht und lange Zeit nur als volkskundlich interessantes Dokument gelesen. Aber «Hans Grünauer» hat einen literarischen Wert: Senn weiss mit Sprache umzugehen und erschafft lebendige Bilder und Spannungsbögen.

Tragisches Ende

Der Roman endet mit dem Entscheid, als freier Schriftsteller zu leben. Er erzählt nicht, wie das Leben von Jakob Senn weitergeht. In diesem folgen unerwartete Wendungen: Jakob Senn heiratet und übernimmt mit seiner Frau eine Wirtschaft in St. Gallen. Er verspekuliert sich, und die Familie wandert nach Uruguay aus. Zehn Jahre später kehrt er in die Schweiz zurück. Ein weiteres Vorhaben misslingt, und mit 55 Jahren geht Jakob Senn in die Limmat.

Buchhinweis: Box aufklappen Box zuklappen Jakob Senn: «Hans Grünauer». Limmat, 2024.

Matthias Peter vermutet, dass Jakob Senn an seinen eigenen Zielen gescheitert ist. «Anstatt sich zufriedenzugeben mit der Antiquariatsstelle, wollte er freier Schriftsteller werden. Die Zerrissenheit zwischen Bescheidenheit und hochtrabenden Plänen hat ihn wahrscheinlich in all den Jahren aufgerieben.»

Es ist das Schicksal von einem, der zur falschen Zeit am falschen Ort gelebt hat. Aber es ist auch die Geschichte, wie man mit enormer Willenskraft das fast Unmögliche erreichen kann.

Ausstellungshinweis: Box aufklappen Box zuklappen Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums gibt es eine Wanderausstellung. Ab dem 14.2.2024 ist die Ausstellung in St. Gallen zu sehen, danach in Glattfelden, Fischingen, Bäretswil und Fischenthal. An den Ausstellungsorten wird auch jeweils Matthias Peters Theaterstück «Jakob Senn – Der ‹Grüne Heinrich› von Fischenthal» aufgeführt.