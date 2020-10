Breit ist das Schaffensspektrum des deutsch-französischen Publizisten und Politikers: In den 1968er-Jahren ist er Sprecher der Studentenbewegung in Paris und spielt danach als Schauspieler in diversen Filmen mit. Cohn-Bendit ist der erste Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten, Mitglied des Europaparlaments und Verfasser von fiktionalen und dokumentarischen Büchern. Den «Literaturclub» moderiert Cohn-Bendit von 1994 bis 2003.