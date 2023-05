Élisa Shua Dusapin, geboren 1992, wuchs als Tochter eines französischen Vaters und einer südkoreanischen Mutter in Paris, Seoul und Porrentruy auf. Sie hat am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert und wurde für ihre Werke bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Schweizer Literaturpreis und dem US-amerikanischen National Book Award für übersetzte Werke.

Hélene Becquelin, geboren 1963, wuchs im Wallis auf und lebt in Lausanne. Die preisgekrönte Grafikerin und Illustratorin arbeitete in verschiedenen Werbeagenturen und für Museen, zeichnet und schreibt Comics im Blog «Angry Mum». Sie hat Einzelwerke und Beiträge in Sammelbänden veröffentlicht. Ihre Werke werden in Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt.