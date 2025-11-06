Ihr Buch stand die letzten Wochen hoch auf den Bestsellerlisten, Schulter an Schulter mit Grössen wie Dan Brown, Dorothee Elmiger und Ian McEwan. Wie ist der bislang unbekannten SenLinYu mit «Alchemised» ein solcher Erfolg gelungen? Die Antwort findet sich in den Weiten des Internets.

Eine sechsstellige Erstauflage, das meist vorbestellte Debüt des Penguin Verlags, Filmrechte im Wert von mehreren Millionen US-Dollar und stundenlanges Anstehen an der Frankfurter Buchmesse – «Alchemised» von SenLinYu ist ein Buch der Rekorde.

Legende: SenLinYu startete mit Harry-Potter-Fanfiction – heute erschafft sie eigene Welten. Katy Weaver

Der Grund für den Welterfolg des Dark-Fantasy-Romans findet sich in seiner Entstehungsgeschichte. Denn «Alchemised» war ursprünglich eine Fanfiction, also eine Geschichte, die Figuren oder Welten von beliebten Filmen, Büchern oder Videospielen nutzt, um eigene Handlungen zu erzählen.

Harry Potter als Inspirationsquelle

Bereits 2018 veröffentlichte SenLinYu auf der Plattform «Archive of Our Own» eine Harry-Potter-Fanfiction unter dem Titel «Manacled». Die Geschichte spielt in einem düsteren Paralleluniversum, in dem der Bösewicht Voldemort gewonnen hat und ein vernichtender Krieg tobt. Dieser Text war der Vorläufer des Erfolgstitels «Alchemised».

Fanfiction-Plattform – Von Fans für Fans Box aufklappen Box zuklappen Die Online-Plattform «Archive of Our Own» ist Zuhause von über 16 Millionen Fanfictions, die alle gratis gelesen werden können. Allein zum Harry-Potter-Universum gibt es über 540'000 Geschichten zu entdecken.

SenLinYu ist Mitte 30, non-binär und wohnt im US-amerikanischen Ort Portland. Nebst der Liebe für Harry Potter liess sich SenLinYu auch von Margaret Atwoods «Der Report der Magd» inspirieren.

Millionen von Fans

Bereits «Manacled» überzeugte Millionen Lesende, worauf sich um SenLinYu selbst eine Fangemeinschaft bildete. Man malte Bilder der Figuren, übersetzte die Geschichte und band sich selber ein physisches Exemplar. Die Faszination für die Geschichte verbindet bis heute. Um die Geschichte traditionell zu verlegen, hat SenLinYu den Inhalt umgearbeitet und die Fanfiction von der Plattform «Archive of Our Own» entfernt.

Legende: SenLinYu (rechts) zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2025. Imago/Zoonar

«Alchemised» spielt in einer eigenständigen, magischen Welt, die keinerlei Rückschlüsse auf das Harry-Potter-Universum mehr zulässt. Obwohl gewisse Themen und Szenen aus «Manacled» in «Alchemised» eingeflossen sind, ist der Fantasy-Roman als unabhängiges Werk zu lesen. SenLinYu erkundet einzigartige Alchemie-Zauber und erzählt auf über 1000 Seiten eine epische Liebesgeschichte.

Worum geht’s in «Alchemised»? Box aufklappen Box zuklappen «Alchemised» erzählt, wie selbst im Krieg eine Liebe aufblühen kann. Trotz widriger Umstände wird aus der Heilerin Helena Marino und dem Spion Kaine Ferron ein Liebespaar – ehemals in der Fanfiction «Manacled» Hermine Granger und Draco Malfoy. Dennoch steht in «Alchemised» nicht bloss die Romantik im Fokus. Der Krieg und seine Gräuel tauchen die Geschichte in ein tiefes Schwarz. SenLinYu erzählt auch davon, wie ein Krieg alles vernichtet: Körper, Psyche und Moral.

In den sozialen Medien zog die Begeisterung für SenLinYu noch mehr Menschen in ihren Bann. Der Hype wuchs so stark, dass «Alchemised» bei der Veröffentlichung an die Spitze der Bestsellerlisten katapultiert wurde.

Literarisches Übungsgelände

Aber warum ein Buch kaufen, dessen Inhalt man doch eigentlich in abgeänderter Form bereits kennt? Unter anderem geht es den Fans auch darum, SenLinYu nachträglich zu unterstützen. So formuliert es auch die Userin Alina auf Tiktok.

Fanfiction-Plattformen wie «Archive of Our Own» bieten Platz, um sich als Autorin oder Autor auszuprobieren, und das in einer Gemeinschaft, die durch Liebe und Faszination verbunden wird. Die Geschichten sind gratis zugänglich, werden rege kommentiert und stossen Diskussionen an. Das digitale Lesen und Schreiben ist ein kollektiver Prozess, frei von Beleidigungen, Scham und reisserischer Kritik.

Passend zum Thema #BookTok Archiv: Wie Teens auf TikTok gerade den Büchermarkt aufmischen

Dass sich auch Perlen unter dem Berg an Fanfictions finden lassen, davon zeugt SenLinYu mit ihrem liebevollen und spannungsgeladenen Schreibstil. Mit der Fanfiction «Manacled» konnte SenLinYu Millionen Fans begeistern, um sich nun mit dem dystopischen und herzzerreissenden Roman «Alchemised» in die Bestsellerlisten der Literatur einzuschreiben.