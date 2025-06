Im Palais Besenval in Solothurn zieht «Der Kleine Prinz» ein: Der Kanton vermietet die historische Liegenschaft an eine Stiftung, die über die weltweit bedeutendste Sammlung zu Antoine de Saint-Exupérys Klassiker verfügen soll. Diese will 2025 ein Museum eröffnen.

Die Fondation Jean-Marc Probst pour le Petit Prince verfüge über 10'000 Bücher und aussergewöhnliche Dokumente, teilte die Staatskanzlei Solothurn letzte Woche mit. Sie wolle diese Texte erhalten und öffentlich zugänglich machen.

In 618 Sprachen und Dialekten

«Der Kleine Prinz» ist mehr als eine Figur in einem Kinderbuch – es ist ein literarisches Phänomen. Das Werk ist in 618 verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzt worden, nur die Bibel weist mehr Übersetzungen auf. Mit dem «Kleinen Prinzen» ziehe also fast die ganze Welt in Solothurn ein, hielt die Staatskanzlei sinngemäss fest.

Die Stiftung wird im Palais Besenval ein Museum einrichten. Im Erdgeschoss des geschichtsträchtigen Gebäudes ist ein Restaurant sowie eine Café-Bar vorgesehen. Zudem werden sich dort auch Paare das Ja-Wort geben können. Das Zivilstandsamt Solothurn wird in den Palast integriert, wie es in der Mitteilung weiter hiess. (sda)