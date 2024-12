Per E-Mail teilen

Katja Alves (geb. 1961 in Coimbra, Portugal) wuchs in Zürich auf und absolvierte Ausbildungen als Flugverkehrsassistentin, Buchhändlerin, Dokumentalistin und Radiojournalistin. Sie arbeitete einige Jahre in diesen Berufen und begann parallel, Texte und Kolumnen für Zeitungen, fürs Radio, Hörspiele und Sachbücher für Erwachsene und Kinder zu schreiben.

2010 erschien mit «Beste Freundin dringend gesucht!» ihr erster Roman. Neben dem Schreiben wurde Alves zur leitenden Lektorin im Nord Süd Verlag, sie blieb dort bis 2019. Heute ist sie Projektleiterin im Jungen Literaturlabor Zürich (JULL) und arbeitet weiterhin als Autorin und Lektorin.

Legende: SRF / Marion Nitsch

Lesetipp

«Erwischt!» (2018) . Katja Alves zeigt die Lebenswelt einer 14-Jährigen und all die Herausforderungen, mit denen ein junges Mädchen konfrontiert ist: die erste Liebe, die Abnabelung von daheim, die Dynamik im Freundeskreis, die Berufswahl. Wie findet man zu sich selbst? Und wie weit ist man bereit zu gehen für das Ansehen bei den Gleichaltrigen? Katja Alves erzählt authentisch und bildhaft, ohne je ins Klischee abzudriften oder sich bei der jugendlichen Leserschaft anzubiedern. Und auch als Erwachsene findet man sich plötzlich wieder in einer längst vergangen geglaubten Welt. (Britta Spichiger, SRF Literatur)

Legende: SRF / Marion Nitsch

Wichtigste Werke

«Marie und der Vogelsommer». Beltz, 2016.

«Der Muffin Club». Arena, zehn Bände, ab 2013.

«1000 Gründe, warum ich unmöglich nach Portugal fahren kann». Beltz, 2012.

«Beste Freundin dringend gesucht!». Beltz, 2010.

«Darf man das? Ein Benimmbuch für unterwegs». Sanssouci, 2006.