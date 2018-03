Der Basler Schriftsteller gehörte zu den eigensinnigsten und radikalsten seiner Zunft. Zu seinen Werken gehören «69 Arten den Blues zu spielen» und «Depeschen aus Mailand». Am Montag ist er 72-jährig nach langer Krankheit in Basel gestorben.

Lustvoll fantasierend, streng gegliedert, assoziativ wuchernd: So schreibt der ehemalige SRF-Literaturredaktor Heinrich Vogler über Jürg Laederachs Prosastück «69 Arten den Blues zu spielen».

Jürg Laederach war nicht nur an der Sprache, sondern auch an den Naturwissenschaften und der Musik interessiert: Er studierte Mathematik und Physik an der ETH Zürich, wechselte dann an die Universität Basel und studierte Romanistik, Anglistik und Musikwissenschaften. Danach war er als Lehrer, Werbetexter und Gastdozent tätig.

Textlinguistik und Chaosforschung beeinflussten Laederach in seinem Werk, das der experimentellen Literatur zugeordnet ist, Link öffnet in einem neuen Fenster. Typisch für sein Schreiben sind sein nicht-lineares Erzählen, die ständigen Perspektivwechsel, komplexe Strukturen und eine parodierfreudige Sprache. Laederach selbst bezeichnete das für ihn Typische als «laederoid».

Längere Zeit verbrachte Laederach unter anderem in Oxford, Graz und New York. 2005 wurde er mit dem Italo-Svevo-Preis ausgezeichnet.

Jürg Laederach auf der Literaturplattform «Ansichten».

