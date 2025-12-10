Sophie Kinsella, die britische Autorin des beliebten Buches «Confessions of a Shopaholic» («Die Schnäppchenjägerin») ist am Montag an den Folgen einer Hirnkrebserkrankung gestorben. «Confessions of a Shopaholic» ist ein millionenfach verkaufter Roman über eine Finanzjournalistin, die kläglich daran scheitert, ihre eigenen Finanzen zu managen.

Legende: Sophie Kinsella war Wirtschaftsjournalistin und begann später eine Karriere als Autorin. Ihren grössten Erfolg hatte sie mit der Reihe «Shopaholic – die Schnäppchenjägerin». getty images/David Levenson

Ihre Familie bestätigte die Nachricht, dass sie verstorben ist. Kinsella, die auch unter ihrem echten Namen Madeleine Wickham Bücher veröffentlichte, wurde 55 Jahre alt.

Kinsella hatte erst im vergangenen Jahr ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Ende 2022 sei bei ihr ein Glioblastom – also eine Form eines aggressiven Hirntumors – diagnostiziert worden. Ihrer Krankheit sei «Maddy» stets mit «unvorstellbarem Mut» begegnet, heisst es von ihrer Familie, die weiter erklärte: «Sie ist friedlich eingeschlafen, ihre letzten Tage waren erfüllt von ihren wahren Lieben: Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude.»



Vor ihrer Karriere als Schriftstellerin hatte Kinsella als Finanzjournalistin gearbeitet. Laut dem «Guardian» empfand sie diesen Job jedoch als langweilig. Angeregt durch Lektüre während langer Fahrten in Londoner Pendlerzügen, begann sie selbst zu schreiben.



Beginnend im Jahr 2000 veröffentlichte Kinsella insgesamt zehn «Shopaholic»-Romane sowie weitere Werke. Ihre Bücher wurden weltweit mehr als 40 Millionen Mal verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt.