Sie brachte Millionen Leserinnen zum Schmunzeln – nun ist Sophie Kinsella, die Schöpferin der «Shopaholic»-Romane, verstorben.

Sophie Kinsella, die britische Autorin des beliebten Buch «Confessions of a Shopaholic», ist am Montag an den Folgen einer Hirnkrebserkrankung gestorben. «Confessions of a Shopaholic» ist ein millionenfach verkaufter Roman über eine Finanzjournalistin, die kläglich daran scheitert, ihre eigenen Finanzen zu managen.

Legende: Sophie Kinsella war Wirtschaftsjournalistin und begann später eine Karriere als Autorin. Ihren grössten Erfolg hatte sie mit der Reihe «Shopaholic – die Schnäppchenjägerin». getty images/David Levenson

Ihre Familie bestätigte die Nachricht, dass sie verstorben ist. Kinsella, die auch unter ihrem echten Namen Madeleine Wickham Bücher veröffentlichte, wurde 55 Jahre alt.

Die Familie erklärte in einer Mitteilung: «Wir sind zutiefst traurig, den Tod unserer geliebten Sophie (alias Maddy, alias Mummy) heute Morgen bekannt geben zu müssen. Sie ist friedlich eingeschlafen, ihre letzten Tage waren erfüllt von ihren wahren Lieben: Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude.»

Beginnend im Jahr 2000 veröffentlichte Kinsella insgesamt zehn «Shopaholic»-Romane sowie weitere Werke. Ihre Bücher wurden weltweit mehr als 40 Millionen Mal verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt.