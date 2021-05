Donna Leon, geboren 1942 in New Jersey, studierte in den USA und in Italien, arbeitete als Reiseleiterin und Werbetexterin.

Sie lehrte Literatur an Universitäten im Iran, in China, Saudi-Arabien und Italien. Viele Jahre lebte sie in Italien – heute wohnt sie in der Schweiz.

Die Brunetti-Erzählungen machten Donna Leon weltberühmt – ebenso wichtig ist ihr aber auch die Barockmusik. Leons Bücher erscheinen in 35 Sprachen.