Dorothee Elmiger, geboren 1985, lebt in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman «Einladung an die Waghalsigen», 2014 folgte der Roman «Schlafgänger». Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert.

Die Autorin wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Erich Fried-Preis und einem Schweizer Literaturpreis.