Wer darf sich in einer Gesellschaft eigentlich selbst verteidigen? Milo Rau empfiehlt ein Buch, des ihm in Frankreich immer wieder empfohlen wurde. «Selbstverteidigung» von Elsa Dorlin ist eine Universalgeschichte der unmöglichen Selbstverteidigung, von den Sklavenaufständen über die Black Panthers bis zur feministischen Theorie der Selbstverteidigung.

Elisabeth Bronfen hat ein Buch dabei, das man an einem langen Nachmittag im Winter lesen kann – «und dann hat sich die Welt verändert». In Rachel Cusks Roman «Der andere Ort» bittet eine Schriftstellerin einen Künstlerfreund zu sich nach Hause. «Und dann beginnen ganz viele furchtbare Sachen. Es geht einen an. Es geht einem unter die Haut. Und man ist ganz beunruhigt.»

Nicola Steiner bringt ein Buch mit, durch das sie in diesem Jahr «unglaublich viel gelernt» hat. «Identitti» von Mithu Sanyal stellt die Frage: Wer hat die Deutungshoheit über die eigene Identität? Es handelt von einer Professorin, bei der sich herausstellt: Sie ist keine Person of Color, anders als sie vorgegeben hat. Ein Roman, der «witzig und erhellend die aktuellen Diskussionen um Identitätspolitik aufgreift».