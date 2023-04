Die beiden Hauptfiguren Lily und Ryle lernen sich kennen. Die Ich-Erzählerin ist Lily, 23 Jahre alt, bildhübsch, gerade nach Boston gezogen und plant, einen eigenen Blumenladen zu eröffnen. Ryle ist der Mann mit der butterweichen Stimme, ein attraktiver Neurochirurg:

«Wie heisst du?», fragt er. Oh-oh. Ich spüre seine Stimme bis tief in meinen Bauch hinein und das ist nicht gut. Stimmen sollten nur die Ohren erreichen. Allerdings gibt es manche – wenige – Menschen mit Stimmen, die in meinem ganzen Körper nachhallen. Er hat so eine Stimme. Dunkel und selbstbewusst und zugleich butterweich. Er ist schön. Sehr gepflegt. Männlich. Angezogen wie in einer Burberry-Werbung.

Lily und Ryle verlieben sich, alles scheint wunderbar. Bis er gewalttätig wird. Und Lily vor der entscheidenden Frage steht: Soll sie ihm helfen oder ihn verlassen?