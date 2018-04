Szenen einer Ehe: April, Protagonistin der Romane «Das Mädchen» (2011) und «April» (2014), heiratet in «Jahre später» den erfolgreichen Chirurgen Ludwig. Wie kann das Leben gelingen für eine Frau, die in ihrer Kindheit in der DDR Schreckliches erlebte und sich fast wie ein Wolfskind durchschlagen musste? Das ist die Frage, die sich Angelika Klüssendorf im letzten Teil ihrer April-Trilogie stellt. Dass sie dabei eng an der eigenen Biografie entlang schreibt, ist ein offenes Geheimnis. Enthüllungstexte sind ihre Bücher aber nicht. Es sind Forschungsreisen in die eigene Psyche und in gesellschaftliche Konstellationen.