Zur Person

Claudio Magris wurde 1939 in Triest geboren und studierte Germanistik in Turin und Freiburg. Später war er Professor für Deutsche Sprache und Literatur in Triest. Neben dem Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung 2001 und anderen wichtigen Literaturpreisen wurde Magris 2009 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.