Der Deutsche Buchpreis für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres geht an Anne Weber (55) für ihr Werk «Annette, ein Heldinnenepos». Das gab die Jury am Montagabend in Frankfurt am Main bekannt.

Anne Webers origineller Umgang mit Wörtern ist bekannt. Ihr jüngstes Werk ist ein literarisches Experiment über das Leben einer 96-jährigen Französin. Das Buch erzählt in Versform die Geschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir.

Die Shortlist für den deutschen Buchpreis Textbox aufklappen Textbox zuklappen Nominiert für den deutschen Buchpreis 2020 waren: Anne Weber (Gewinnerin): «Annette, ein Heldinnenepos», Matthes & Seitz Berlin

Bov Bjerg: «Serpentinen», Claassen

Dorothee Elmiger: «Aus der Zuckerfabrik», Carl Hanser

Thomas Hettche: «Herzfaden», Kiepenheuer & Witsch

Deniz Ohde: «Streulicht», Suhrkamp

Christine Wunnicke: «Die Dame mit der bemalten Hand». Berenberg

Als einzige Schweizerin war auch Dorothee Elmiger in der Endausscheidung für den deutschen Buchpreis. Sie war mit ihrem Buch «Aus der Zuckerfabrik» nominiert.

Der deutsche Buchpreis ist mit insgesamt 37'500 Euro dotiert: Die Siegerin erhält 25'000 Euro, die übrigen Autorinnen und Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro. Insgesamt haben die sieben Jurymitglieder 206 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2019 und September 2020 erschienen sind.