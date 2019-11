Sibylle Berg, wuchs in Weimar in Ostdeutschland auf. Sie schreibt Romane, Essays, Kurzprosa und Theaterstücke. Im Jahr 2000 erhielt sie für «Amerika» den Marburger Literaturpreis, 2008 den Wolfgang-Koeppen-Preis.

Ihre Werke wurden in 34 Sprachen übersetzt, ihre Theaterstücke in 26 Sprachen. Sie ist verheiratet, lebt in Zürich und hat die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen.