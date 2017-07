Christoph Keller

SRF / Lukas Maeder

Geb. 1963 in St. Gallen. Studierte Slawistik und Amerikanistik an den Universitäten Genf und Konstanz. Keller schreibt Dramen und ist Übersetzer aus dem Russischen. Keller ist mit der amerikanischen Lyrikerin Jan Heller Levi verheiratet. Er lebt als freier Schriftsteller in New York.