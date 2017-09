Zur Person

Die Regisseurin Stina Werenfels wurde 1964 in Basel geboren. Sie studierte Pharmakologie und Philosophie in Zürich und absolvierte dann ein Filmstudium an einer New Yorker Hochschule. 2007 erhielt sie den Schweizer Filmpreis für ihren Film «Nachbeben». Stina Werenfels lebt und arbeitet in Zürich.