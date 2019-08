In einer Kritik im Tagesanzeiger, Link öffnet in einem neuen Fenster verglich der Redaktor Martin Ebel die Autorin Sally Rooney mit einem «aufgeschreckte(n) Reh mit sinnlichen Lippen» und bezichtige sie des geistigen Diebstahls beim französischen Schriftsteller Marivaux. Sexistisch fand das die Literaturwissenschaftlerin Nadia Brügger und veröffentlichte ihre Meinung per Twitter. Zusammen mit der Autorin Simone Meier und der Regisseurin Güzin Kar kehrten sie unter dem Hashtag #dichterdran, Link öffnet in einem neuen Fenster das Blatt um und schrieben auf jene klischierte Weise über Autoren, wie sonst nur über Autorinnen geschrieben wird. Damit zeigten sie auf, wie häufig Schriftstellerinnen auf ihren Körper, auf ihr Aussehen und auf ihr Alter reduziert werden.

Bsp.: Kein Wunder, dass die brillante Ingeborg Bachmann den weinerlichen Max Frisch auf Dauer nicht ertrug. #dichterdran, Link öffnet in einem neuen Fenster (Barbara Flueckiger, @flueko)

Der Hashtag war so erfolgreich, dass die Geschichte nach kurzer Zeit von internationalen Medien wie der taz, Link öffnet in einem neuen Fenster, der FAZ, Link öffnet in einem neuen Fenster und schliesslich vom Guardian, Link öffnet in einem neuen Fenster und der Times, Link öffnet in einem neuen Fenster aufgegriffen wurden.