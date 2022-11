Usama Al Shahmani bleibt auch in diesem dritten Roman dem Thema Flucht treu und speist die Erzählung erneut stark mit seinen eigenen Erfahrungen als Geflüchteter. Im Zentrum steht die fiktive Figur Dafer, ein Mann um die 30 aus dem Irak, der in die Schweiz emigriert ist.

Dafer leidet: Er ist zerrissen zwischen den Kulturen und fühlt sich schmerzhaft isoliert von allen Freundschaften und Beziehungen, die er zurücklassen musste: «Ihm ist, als klopfe er an die Tür seines Exils. … Weder wird die Tür geöffnet, noch hört er auf zu klopfen.»

In erzähltechnisch geschickt gesetzten Rückblenden erzählt der Roman von Dafers Kindheit und Jugend im Irak, vom bleiernen Klima der Diktatur, in der es kein Vertrauen gibt. Als Dafer, der sich zur Schriftstellerei hingezogen fühlt, ein regimekritisches Theaterstück veröffentlicht, wird er zum Ziel der Schergen Saddam Husseins. Dafer bleibt keine Wahl als die Flucht.

Seine Situation in der Schweiz ist indessen trostlos. Doch durch das Wandern in der Natur und das Erlernen der deutschen Sprache gelingt es ihm allmählich, seine missliche Lage zu verändern und in der Fremde Tritt zu fassen. Diesen langsamen Prozess des Ankommens schildert der Roman subtil und mit einer Sprache, die immer wieder viel Poesie entwickelt.