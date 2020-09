Erster Weltkrieg, Mussolini-Diktatur, Partisanenkrieg in Jugoslawien – was eigentlich hat die Grossmutter von Zora del Buono nicht erlebt? Dies fragt man sich nach der Lektüre der Romanbiografie «Die Marschallin», in der die Schweizer Autorin das Leben ihrer 1980 verstorbenen Vorfahrin aufarbeitet.

Geboren wurde diese kurz vor der Jahrhundertwende in Slowenien und lebte dann in Süditalien. Der Roman zeigt sie als exzentrisch, «gefürchtet und bewundert». Und als überzeugte Kommunistin, die mit Grössen wie dem italienischen Kommunistenführer Antonio Gramsci verkehrte. Oder mit dem jugoslawischen Partisanenführer und späteren Staatschef Josip Broz Tito.

Der Roman besteht – erzählerisch geschickt – aus knapp 20 Kapiteln aus verschiedenen Jahren, die einzelne Schlaglichter auf die Figur werfen. Am Ende folgt ein geradezu fulminanter Schlussmonolog aus der Sicht der Grossmutter selbst. Auf diese Weise schält sich ein Gesamtbild der Figur heraus, in dem auch Widersprüche Platz haben.

Zora del Buonos Roman ist voller überraschender Wendungen, spart weder mit Details noch mit menschlichen Abgründen und zeigt, mit welcher Wucht die grosse Historie bisweilen das einzelne Leben prägen kann.