Legende: Als Trump 20 war, bat er den Astronauten Neil Armstrong die Worte «Donald was here» in den Mondstaub zu schreiben. In diesem Brief lehnte Armstrong das ab, worauf Trump in sein Tagebuch schrieb: «Ich hoffe, dass er mit seiner Drecksrakete abstürzt.» Hoffmann und Campe