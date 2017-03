Michelle Steinbeck, Joël Dicker, Frédéric Zwicker, Stefan Bachmann, Fatima Moumouni und Julia Weber haben für die Sendung «HörPunkt» einen Essay verfasst – über ein Thema gewählt, das sie persönlich umtreibt.

morgengrauen

ich wache auf mit der gewissheit schwanger zu sein. mein bisheriges leben ist vorbei. ich wiesle in finken zur apotheke und bestelle den frühschwangerschaftstest, von dem immer werbung kommt, wenn ich auf youtube yogavideos schauen will. «ich bi schwanger. – was! – ja. ide zweite wuche. – bisch scho bim arzt gsi? – nei min clearblue tescht hets gseit. – ui nei, wüki. – ja wüki. – krass. – gäll. seinzige woner mir nöd verratet: is en bueb oder es meitli? – hihihihihihi.»

die apothekerin kichert genauso blöd, als sie mir erklären muss, dass ich den test mit dem morgenurin machen soll. urin, sagt sie, hihihi.

der test ist negativ. alles ist gut. im garten sägen sie den taubenbaum um.

frühmorgens, pendeln

die servierdüsen im bordbistro tragen knappe knallenge minis. sie stöckeln auf schwarzen schühchen, knöpfe platzen vom busen. der zug ist schnell und wackelt sehr, die kaffeetassen klirren. die mädchen schwenken, stolpern, knaksen, balancieren die hüften, stossen festgeschraubte tischkanten. männliches johlen, erregtes schnauben, klatschen – die mädchen bücken und klauben die scherben.

morgens, im büro

der oberchef streckt den kopf zur tür herein. morgen ladies, schmettert er, wie läufts? die bürochefin reckt den kopf und quietscht: wir sind so ein hühnerhaufen! entschuldige, entschuldige!

spätmorgens, kaffeepause, zeitunglesen

die praktikantin sagt: zum glück habe ich einen damenbart. auf den werde ich bei meinem nächsten bewerbungsgespräch hinweisen. vielleicht kriege ich dann endlich lohngleichheit.

vormittags, zur sitzungszeit allein im büro

ich streame heimlich feministischen porno. weicher warmer instagramfilter, poppige gitarrenmusik: ein treppenhaus. der mann findet eine unterhose und klingelt an der tür. die frau macht auf, bittet ihn herein, tropfende hände, sie ist gerade am waschen. er zieht sein tanktop aus, lässt es in den zuber fallen, sie beginnt es zu kneten. er taucht seine hände ebenfalls ins wasser und spielt mit dem glitzerschaum.

schnitt: sie ficken. er ohne je richtig hart zu werden, sie ohne je zu kommen. das geschwür an ihrem oberschenkel wippt lustig mit. nach drei minuten verspritzt er seinen seifenschaum in ihrem gesicht und sie kringelt sich vor lachen, als wäre es der entzückendste witz ever.

mittags, ärztliche kontrolle

im feministischen frauengesundheitszentrum sage ich, dass ich die pille eigentlich gut vertrage. darauf beschimpft mich die leiterin als fremdgesteuertes, sich vor dem weiblichen körper fürchtendes, dem männlichen nacheiferndes dummchen.

wenn ich dich so anschaue, sagt sie um tiefste bitterkeit bemüht, dann frage ich mich, ob die frauenbewegung überhaupt jemals stattgefunden hat.

nachmittags, in der uni

im diskriminierenseminar der soziologie finde ich beim kennenlernenspiel keine einzige kommilitonin, die auf die frage, ob sie sich als feministisch bezeichnen würde, mit ja antwortet. nur einen jungen, der mich anstrahlt: vielleicht, ja, warum nicht?

vorabends, heimpendeln

auf social media geht der frauentag wild. buben posten bilder von sich mit pinken pussyhats und männer kommentieren artikel zum feminismus. «der feminismus ist tot», schreiben sie. «starke frauen wenden sich vom feminismus ab», schreiben sie. «jungs nehmt euch in acht», schreiben sie, «wenn heute jemand unterdrückt wird, dann die männer.»

abends, im bahnhof

feierabendstimmung bei den streunern auf dem vorplatz. sie umklammern die goldenen dosen und schauen die vorbeihetzenden leute. der junkie mit dem babygesicht sitzt unter dem taubensims, auf seinen knien ein tupperware voll tabak, er liest angestrengt den blick am abend. neben ihm filzen drei polizisten einen schwarzen, ein pummeliger penner tanzt um sie herum und pickt mit seinen roten händen zigarettenstummel auf.

an der wand lehnt ein junger typ, lächelt mich zahnstummelig an.

später abends, beim schriftstellertreffen

ein dahergelaufender autorenmann erklärt, dass wir schreibmädchen ganz selber schuld seien, wenn wir nicht ernst genommen würden, wenn wir so schöne fotos von uns auf die bücher drucken lassen.

ich klemme mir eine zigarette zwischen die lippen, er hält mir das feuerzeug unter die nase, ich will es ihm aus der hand nehmen, er sagt: tu nicht so emanzipiert.

spätabends, in der bar, in der ich am wochenende jobbe

in meinem ersten sommer in der bar zapfte ich das bier einmal nicht in hose und hemd, sondern wegen der hitze in einem kleid. das trinkgeld lief wahnsinnig gut an dem abend.

seither sprechen mich die stammgäste und auch mein chef immer wieder auf DAS KLEID an, und bieten mir verschiedene beträge, damit ich es doch wieder einmal tragen soll.

nachts, am fluss

ein junger mann, dem ich von meiner hormonellen verhütung erzähle, hält entsetzt die luft an. er mustert mich von kopf bis fuss und sagt: du bist nie so schön wie du sein könntest, weisst du das nicht? wenn du die pille nimmst, hast du keinen eisprung, und eispringende frauen sind statistisch erwiesen die schönsten der welt. du verpasst deinen höchstmöglichen attraktivitätsgrad und das in deinen besten jahren.

ich schubse ihn in die fluten.