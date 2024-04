Die australische Indigenous Literacy Foundation fördere mit Neugierde und Respekt bei den Kindern der indigenen Bevölkerung Australiens das Lesen und unterstreiche den Wert verschiedener Sprachen und Geschichten, begründet die Jury des angesehenen Astrid-Lindgren-Gedächtnispreises ihren Entscheid.

Legende: Mit Jugendliteratur nahe an der Realität: Die Indigenous Literacy Foundation betont, wie wichtig es ist, dass Kinder der First Nations sich selbst, ihre Kultur und ihre Sprachen in den Büchern wiederfinden, die sie lesen. IMAGO / TT