Die Romanreihe «Die Tribute von Panem» war ein phänomenaler Welterfolg. Was bringt der vierte Band, der heute erscheint?

Zur Erinnerung: Die Roman-Trilogie «Die Tribute von Panem» (engl. «Hunger Games») spielt in der Zukunft – im Gebiet der heutigen USA. Nordamerika ist wegen Kriegen und Naturkatastrophen zum grössten Teil zerstört.

Aus den Trümmern ist ein neues Land entstanden: «Panem». Regiert wird es von einem diktatorischen Regime – an der Spitze steht der Bösewicht Coriolanus Snow.

Damit sich die Menschen nicht dagegen auflehnen, hat man die sogenannten «Hungerspiele» eingeführt. Die zwölf Distrikte von Panem stellen jedes Jahr je einen jungen Mann und eine junge Frau, die sich alle bis auf den Tod bekämpfen. Sie sind sogenannte Tribute.

Eine neue Hauptfigur

In den ersten drei Romanen stand die junge Frau Katniss Everdeen im Zentrum. Sie hatte sich anstelle ihrer Schwester freiwillig für die Hungerspiele gemeldet.

Der neuste Band trägt den Titel «Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange» und ist ein Prequel, spielt also vor den bereits erschienenen drei Bänden.

Es geht nun um Coriolanus Snow, den späteren Präsidenten von Panem. In der aktuellen Geschichte ist er 18 Jahre alt und Mentor eines wenig Erfolg versprechenden, weiblichen Tributs.

Snow kommt aus einer zwar angesehenen, aber mittellosen Familie und erhofft sich das in Aussicht gestellte Preisgeld. Damit will er sein Studium finanzieren.

Buchhinweis Suzanne Collins: «Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange». Oetinger, 2020.

Grösste Sicherheitsmassnahmen

Was aufgrund dieser Ausgangslage in Band 4 geschieht, unterliegt bis zum Erscheinungstermin strengster Geheimhaltung. Für den Hamburger Oetinger Verlag ist die Veröffentlichung – laut dem verantwortlichen Geschäftsführer – die grösste Marketingkampagne in der Verlagsgeschichte.

Die ersten druckfrischen Exemplare wurden unter grössten Sicherheitsmassnahmen ausgepackt und in einem Tresor verstaut. Die Buchvernissage wurde ins Internet verlegt.

Am 19. Mai um Punkt Mitternacht kann man via YouTube und Instagram live dabei sein. Die erste deutsche Auflage beträgt 350'000 Exemplare.

Siegeszug um die Welt

Oetinger – und auch der amerikanische Verlag Scholastic Ltd. – hoffen, mit Band 4 an den beispiellosen Erfolg der Romantrilogie in den Jahren 2008 - 2010 anknüpfen zu können.

LiteraturkritikerInnen und Lesepublikum lobten damals die Reihe gleichermassen. Sie gewann zahlreiche renommierte Auszeichnungen und sprach Erwachsene und Jugendliche an. Damit festigte die Autorin Suzanne Collins den Trend zum «All-Age-Roman», der von den Harry-Potter-Büchern ausgelöst worden war.

Existenzielle Fragen

Auch die Hollywood-Verfilmungen der Panem-Romane in den Jahren 2012 bis 2015 trugen wesentlich zum Siegeszug um die Welt bei.

So reiht sich «Die Tribute von Panem» ein in die Tradition moderner Dystopien, deren Geschichten mit Büchern und Verfilmungen gleichermassen erfolgreich sind. Weiteres prominentes Beispiel ist «Der Report der Magd» der Kanadierin Margaret Atwood.

Im neuesten Band der Panem-Reihe – so verspricht der deutsche Verlag – gehe es aber nicht nur um gesellschaftliche, sondern auch um existenzielle menschliche Fragen: Wer sind wir? Wie definieren wir «Menschlichkeit»? Wir sind gespannt auf die Antworten.