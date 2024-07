1993 erschien mit «Die Erde der Rede» Eggers erste grössere eigenständige poetische Publikation. Seitdem habe er ein umfangreiches Werk vorgelegt, das «die Grenzen der Literaturproduktion überschreitet und erweitert», teilte die Jury mit. Zuletzt erschienen ist der Band «Farbkompartimente» (2023).

Lehrstücke der Langsamkeit

Egger verfasst vor allem Lyrik, die ins Französische, Englische und andere Sprachen übersetzt wuerden. Eggers Schreiben widersetze sich einer raschen Lektüre, schreibt die Jury. Sein Wortkosmos fusse in der Mehrsprachigkeit «und den Landschaften seiner Südtiroler Herkunft.»

Der Büchner-Preis Box aufklappen Box zuklappen Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg-Büchner-Preis seit 1951 an herausragende Schriftstellerinnen und Schriftsteller im deutschsprachigen Raum. Er ist die wichtigste literarische Auszeichnung Deutschlands und mit 50'000 Euro dotiert. Namensgeber ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner («Woyzeck»). Er wurde 1813 im Grossherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich.

Oswald Egger schloss 1992 sein Studium der Literatur und Philosophie in Wien ab. Seit 2011 ist er Professor für «Sprache und Gestalt» an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Er lebt und arbeitet auf der Raketenstation Hombroich – einem Kulturraum in der Nähe von Neuss.

Der mit 50'000 Euro dotierte Preis soll am 2. November im Staatstheater Darmstadt verliehen werden.