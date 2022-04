Hanspeter Müller-Drossaart (1955) war als Schauspieler an vielen wichtigen Schweizer Film- und Fernsehproduktionen der letzten Jahre beteiligt («Grounding - Die letzten Tage der Swissair», «Sennentuntschi», «Gotthard», Wilder»). Er steht regelmässig auf Theater- und Musicalbühnen. Seine besondere Liebe gilt der Literatur. Als regelmässiger Vorleser tritt er im SRF-Literaturclub auf. Auch in SRF-Hörspielen ist er zu erleben, aktuell etwa als Rabbi Klein in den Krimis von Alfred Bodenheimer.