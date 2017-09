Mit den Donjon-Comics haben Sfar und Trondheim eine so skurrile wie humorvolle Welt geschaffen. Nun wird sie ins Hörspiel geholt: Mit erstklassigen Sprechern wie Hans-Georg Panczak, der deutschen Stimme von Luke Skywalker; oder dem Verwandlungskünstler Stefan Kaminski, der Zombies, Trolle, Goblins und Zwergvampire zum Leben erweckt. Ein Geräuschmacher lässt die Schwerter klingen und die Knochen knacken, und die Musik untermalt das Ganze: orchestral, episch und mit einem Augenzwinkern. Ein Hörvergnügen in fünf Teilen. Mit: Hans-Georg Panczak (Herbert), Stefan Kaminski (Zombies, Bulasch, Zongo, Mitarbeiter), Jörg Döring (Marvin), Jodoc Seidel (Wärter), Dominik Zeltner (Gürtelschnalle) und Ueli Jäggi (Alkibiades) Aus dem Französischen von Jana Villim - Musik und Sounddesign: Karl Atteln - Geräuschmacher: Wilmont Schulze - Tontechnik: Tom Willen - Hörspielfassung und Regie: Wolfram Höll und Johannes Mayr - Produktion: SRF 2017 - Dauer: 29' Joann Sfar gehört zu den produktivsten Comicmachern unserer Zeit. Zu seinen wichtigsten Werken gehören «Die Katze des Rabbiners», «Klezmer» und «Vampir». Sfar tut sich auch als Filmregisseur hervor, so bei «Gainsbourg - Der Mann, der die Frauen liebte» und «Die Katze des Rabbiners». Lewis Trondheim prägt seit über 30 Jahren den Comic in der Frankofonie. Sei es mit der Gründung des Verlags LAssociation (ein Sprungbrett nicht zuletzt für Joann Sfar), oder mit seinen Comicreihen wie «Herrn Hases haarsträubende Abenteuer» und «Ralph Azham». Folge 2/5 am 08.10.2017 <https://www.srf.ch/sendungen/hoerspiel/premiere-donjon-der-koenig-der-krieger-2-5> Folge 3/5 am 15.10.2017 <https://www.srf.ch/sendungen/hoerspiel/premiere-donjon-der-koenig-der-krieger-3-5> Folge 4/5 am 22.10.2017 <https://www.srf.ch/sendungen/hoerspiel/premiere-donjon-der-koenig-der-krieger-4-5> Folge 5/5 am 29.10.2017 <https://www.srf.ch/sendungen/hoerspiel/premiere-donjon-der-koenig-der-krieger-5-5>