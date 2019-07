Wie die Familie Mordillos bestätigte, ist der beliebte Comiczeichner im Alter von 86 Jahren gestorben. Berühmt war der Cartoonist vor allem für seine Figuren mit den grossen Knollennasen.

Mordillo wurde am 4. August 1932 als Sohn spanischer Emigranten in Buenos Aires geboren und begann schon früh mit dem Zeichnen. Er besuchte eine Journalistenschule und schloss mit einem Diplom in Design ab. 1950 begann er damit, Kinderbücher zu illustrieren. 1955 wurde er Art Director bei einer internationalen Werbeagentur in Lima.

Legende: Seine Zeitungscomics verhalfen ihm zum Durchbruch. Keystone / Herbert Pfarrhofer

Der Durchbruch gelang ihm Ende der 1960er-Jahre mit der Veröffentlichung seiner Cartoons in «Paris Match» und dann auch im «Stern» und anderen Magazinen rund um die Welt. In den 1970er-Jahren galt er als einer der meistveröffentlichten Zeichner weltweit.

