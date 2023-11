Ernst Burren: «zum nüie johr 24»

für s nüie johr wünsch i üs aune

es bessers aus 2023 isch gsi

es johr ohni waudbränd

überschwemmige ärdbebe

hungersnöt und chriege

es johr wo d natur

nätter isch zu de mönsche

und mir mönsche nätter si

zu dr natur und de angere mönsche

Martina Clavadetscher

happy

zwischen tischbombe

und countdown

mein konjunktiv

beteuerte dir ewige –

riefest du nur an

Michael Fehr

sie bauen jetzt weniger kraftvolle kirchen sie bauen jetzt mehr raketen es gibt jetzt mehr planeten es gibt jetzt mehr schwärze aber siehst du das licht siehst du wie das licht sich bricht siehst du wie die birke silbern ist

Dana Grigorcea

Ich wollte Frau Muth sagen, dass sie die Protagonistin meiner versöhnlichen Weihnachtsgeschichte wird, aber als ich sie anrief, antwortete ihre Schwester und sagte, Frau Muth sei schon tot. «Ich wollte nichts von ihr haben», fuhr sie fort, die vielen Gemälde, deren Muse die schöne Frau Muth gewesen ist, seien bereits an den Staat gefallen. Ich schwieg – und hörte am anderen Ende der Leitung zwei alte Damen kichern.

Franz Hohler: «Neujahrskarte»

Wenn du das alte Jahr verlässt

nimm einen Traum mit.

Schreib ihn dir auf

und steck ihn ein.

Und falls du einen Ausweis brauchst

zum Eintritt in das neue Jahr

dann zögere nicht

und zeig ihn her.

Simone Lappert

wo ist deine lichtung

wenn du finsterst?

komm,

wir wälzen uns dort

im letzten grün,

bis uns klee wächst

in den manteltaschen,

bis es unter dem frost

beginnt zu wundern.

Pedro Lenz

Weisch wie, wi dä Herodes wüetet.

Wenn de dänksch, wi di Stärndütter.

Wenn d überleisch, was die Voukszählig.

Wahnsinn, was di Maria und dä Josef.

Wunderbar, wi di Himmlische Heerschare.

Wär weiss was d Hirte wahrschiinlech.

Wi dä Stärn vo Bethlehem aui weckt.

Whow, wi das Heilandeli ma mämmele,

Wohlig, wi das Ching i d Windle gwicklet,

Wiehnacht, es isch wieder Wiehnacht!

Jonas Lüscher

Natürlich hatte Frau Seidenfaden verstanden, dass das alte Jahr vorbei war und deswegen ein neues zu beginnen hatte, noch aber sträubte sie sich. Man könnte doch mal was ganz anderes versuchen. Was zum Beispiel, wenn man im Radio verkünden würde, es beginne diesmal kein neues Jahr, man begänne einfach noch einmal das alte von vorn. Unwahrscheinlich, dachte Frau Seidenfaden, dass wir es beim zweiten Versuch besser hinbekämen, dann klingelte sie bei den Nachbarn. Durch die Tür war Musik und Lachen zu hören.

Peter Stamm: «Oh Tannenbaum»

7 St. div. Christbaumschmuck (von Kindern gebastelt)

15 Schokoladentannenzapfen, gefüllt (Vollmilch)

9 Strohobjekte, vorw. Sterne

15 Glaskugeln, durchsichtig, versch. Farben

32 St. Christbaumschmuck versch. Provenienz (EU/Welt)

21 weisse Kerzen (Paraffin), 128/10 mm

21 Pendelhalter (Metall, lackiert), dunkelgrün

1 Nordmanntanne (CH), ca. 2,40 m

1 Christbaumständer (Metall, lackiert), Wasser

1 Christbaumdecke (Jute, natur), rund, rot eingefasst

Ariane von Graffenried: «Schmutzli»

In der längsten Nacht des Jahres sass Paulette Walter

in Schmutzlikutte vor der Flackerkiste, trank mit Scotch frisierten Tee.

Wie prasselnde Nüsse stürzte der Regen aufs Dach.

Der Bart war feucht, die Sterne ausgemacht.

Domspatzen donnerten ins Vorstadtdunkel, Helene Fischer

hing am Trapez, Präsidenten gedachten der Gefallenen.

Die längste Nacht des Jahres: Paulette Walter trank frisierten Tee,

noch immer stumm, auf Frieden hoffend und auf Schnee.

Julia Weber

Frau Senn mit wolkenweissem Haar vermisst den Schnee und auch ihre Kindheit. Sie sitzt bequem, die Decke auf den Knien ist rot und weich wie das Fell einer Katze. Damals diese Eiszapfen, denkt Frau Senn, die von den Dächern hingen, die sie als Mädchen mit roter Nase, in den Handschuhhänden hielt, die Zunge blieb kleben, die Wärme, die ihr im Innern des Hauses entgegen schlug. Die Schneedecke über allem, die die Welt verstummen liess.

