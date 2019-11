Gabrielle Alioth studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte an den Universitäten Basel und Salzburg. Sie war Konjunkturforscherin, bevor sie 1984 nach Irland auswanderte und begann, als freie Journalistin zu arbeiten. In Irland wandte sie sich auch dem literarischen Schreiben zu – 1990 erschien ihr Debütroman «Der Narr». Seither hat sie zahlreiche weitere Romane, Theaterstücke, Kinderbücher, Sachbücher und Essays publiziert. Gabrielle Alioth lebt und arbeitet in Irland und der Schweiz.