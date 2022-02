Im Zentrum von «Mehr als ein Leben» steht Helen, die sich als Zehnjährige entscheiden muss, ob sie mit dem Vater oder der Mutter zusammenleben will. Milena Moser erzählt beide Versionen. Die eine Version von Helens Leben verläuft nicht besser als die andere.

Aber Helens Leben entwickelt sich in unterschiedliche Richtungen: in einer Version leidet sie an Schuldgefühlen, lebt konstant mit dem Gefühl, jemanden im Stich gelassen und Erwartungen nicht erfüllt zu haben. In der anderen Version lebt sie ihre Freiheit, bezahlt damit aber auch mit einer gewissen Einsamkeit.



Der Roman liest sich sehr gut – Milena Moser schreibt, wie man es von ihr kennt. In einer sehr nahbaren, unprätentiösen Sprache, mit Liebe zum Detail, präzis, so dass man in die Geschichte hineingezogen wird. Und über die Frage nachzudenken beginnt, die auch Helen umtreibt: Wieweit ist man bereit, die Verantwortung für das eigene Glück selbst zu übernehmen?