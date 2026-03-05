Der portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Er gehörte zu den meistgelesenen und meistübersetzten portugiesischen Autoren.

Antunes war mehrfach für den Literaturnobelpreis nominiert.

Legende: António Lobo Antunes prägte die europäische Literatur über mehrere Jahrzehnte und wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Keystone/EPA/MARIO CRUZ

António Lobo Antunes wurde 1942 in Lissabon als Sohn eines renommierten Neurologen geboren und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten portugiesischen Schriftsteller der Gegenwart. António Lobo Antunes Sujets waren Portugals Geschichte und Gegenwart, immer verbunden mit den Themen Angst, Gewalt, Tod und einem Hauptaugenmerk auf dem Schicksal von «normalen» Menschen und Randexistenzen.

Nach seinem Medizinstudium wurde Autunes als Militärarzt nach Angola entsandt. Gerade die Erfahrungen des Krieges dort und sein Lebens als Veteran inspirierten ihn zu mehreren Romanen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören «Fado Alexandrino» sowie «Die Rückkehr der Karavellen». Der Schriftsteller erhielt zahlreiche internationale Literaturpreise, darunter 2007 den Camões-Preis (die höchste Auszeichnung für portugiesischsprachige Schriftsteller) und 2001 den Europäischen Literaturpreis.