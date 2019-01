Auch die Romane von Zeruya Shalev oder Amos Oz übertrug sie ins Deutsche.

Mirjam Presslers eigenen Geschichten handeln oft von unglücklicher Kindheit und Jugend, aber auch der Holocaust und jüdisches Leben in Deutschland waren für sie wichtige Themen.

Legende: Mirjam Pressler: Der Holocaust und das jüdisches Leben in Deutschland waren ihre Themen. Keystone / Sven Hoppe

Der Bestseller über Bulimie

Pressler wurde am 18. Juni 1940 in Darmstadt geboren. Einige Zeit verbrachte sie in einem Kibbuz in Israel.

In München war sie Taxifahrerin und Verkäuferin, bevor sie 1980 mit ihrem Romandebüt «Bitterschokolade» über ein Mädchen mit Bulimie einen grossen Erfolg landete.

Preise und Progrome

Für ihr Schaffen erhielt Pressler zahlreiche Auszeichnungen. Noch kurz vor Weihnachten hatte sie das Grosse Bundesverdienstkreuz bekommen.

Ihr letzter Roman erscheint im März. «Dunkles Gold» schlage einen Bogen von den Pest-Pogromen im Mittelalter zu aktuellen antisemitischen Entwicklungen in Deutschland, berichtet ihr Verlag.