Das Buch spielt mitten im Winter in einer von fremden Truppen besetzten Kleinstadt, die nicht näher benannt wird. Ein junger Mann namens Frank Friedmaier wächst auf in einem Bordell, weil er der Sohn der Bordellbetreiber ist. Er will weg aus diesem Milieu. Stattdessen manövriert er sich aber mitten hinein in die Kriminalität. Hinzu kommt, dass sich die Nachbarstochter Sissi in ihn verliebt. Sie ist das genaue Gegenteil von Frank: gebildet, zartfühlend, empathisch. Er aber kann sich nicht auf sie einlassen, er verrät sie, verkauft sie gewissermassen an einen seiner Kumpels. Und schliesslich treibt er es so bunt bis hin zum Mord, dass er festgenommen wird und im Gefängnis landet.