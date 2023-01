Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, gilt als eine der erfolgreichsten zeitgenössischen Schriftstellerinnen Deutschlands. Bestseller wie «Unterleuten» oder «Über Menschen» machten sie bekannt. Seit 2007 lebt sie in einem Dorf in Brandenburg; seither behandelt sie in ihren Romanen häufig Themen aus der Provinz.

Zeh ist promovierte Juristin, als Verfassungsrichterin in Brandenburg aktiv und bekannt dafür, in politischen Debatten öffentlich Stellung zu beziehen.

Simon Urban kam 1975 in Hagen zur Welt. Er ist als Journalist, Werbetexter und Schriftsteller tätig. Sein Debütroman «Plan D» wurde in elf Sprachen übersetzt. Bei diesem Buch handelt es sich um einen Politthriller, in dem die DDR nach 1989 nicht untergegangen ist.