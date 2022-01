Mit dem FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft hat Bastian Schweinsteiger alles erreicht, was ein Profi-Fussballer erreichen kann. Er war Champions-League-Sieger, mehrfach deutscher Meister und Pokalsieger, 2014 sogar Weltmeister.

Nun erscheint die erste autorisierte Biografie über Schweinsteiger mit dem Titel «Einer von euch». Geschrieben hat sie nicht ein Ghostwriter, wie das bei Sportlern sonst üblich ist, sondern der Schweizer Bestseller-Autor Martin Suter.

Legende: Am Ziel: Bastian Schweinsteiger nach dem gewonnen WM-Finale 2014 in Brasilien. Keystone / MARTIN MEISSNER

Enttäuschende Lektüre

Eine «Romanbiografie» hatten Autor und Verlag angekündigt: «Wahres und fast Wahres aus dem Leben des Mannes, dem es nicht in die Wiege gelegt war, alles zu erreichen, was man als Fussballer erreichen kann.»

Das Resultat ist enttäuschend. Martin Suter erzählt von der Bilderbuch-Karriere eines in allen Belangen wunderbaren Fussballstars. Die wenigen Brüche und Krisen im Leben von Bastian Schweinsteiger werden kaum ausgeleuchtet.

Dabei wären Brüche und Krisen und der Umgang des Protagonisten damit doch das, was einen Roman-Stoff interessant macht.

Legende: Man mag sich: Martin Suter mit Bastian Schweinsteiger und dessen Gattin Ana Ivanović nach der Buchpremiere. Keystone / JENS KALAENE

Schattenseiten? Fehlanzeige!

Literarisch etwas hergegeben hätte etwa das verlorene Champions-League-Finale 2012 mit Bayern München im eigenen Stadion. Schweinsteiger hatte den entscheidenden Penalty verschossen. Es war sein «dunkelster Moment», wie er kürzlich gegenüber der «Zeit» sagte.

Im 370-seitigen Buch nimmt dieser «dunkelste Moment» gerade einmal vier Seiten ein. An der Buchvorstellung darauf angesprochen, meinte Schweinsteiger, er finde es «nicht so interessant, über eine dunkle Seite zu sprechen».

Martin Suter sagte auf den Vorwurf der «Zeit», sein Held habe gar keine Schattenseiten: «Oh ja, so sehe ich ihn auch.»

Keine Ironie

Während der ganzen Lektüre der kitschigen Heldengeschichte wartet man auf den gross und fett geschriebenen Satz «Alles nur Spass!» Leider kommt er nicht.

Stattdessen werden gewonnene Spiele ganz allein «Basti» – so nennt Suter seinen Romanhelden – zugeschrieben. Niederlagen hingegen sind die Schuld des Trainers, der Mitspieler, der bösen Gegenspieler (weil sie Basti immer so hinterhältig foulen) oder der Verletzungen, von denen sich Schweinsteiger in seiner Karriere einige zuzog.

Legende: Servus! 2018 verabschiedet sich Bastian Schweinsteiger von der deutschen Fussballbühne. Keystone / SVEN HOPPE

Keiner von euch

Anstatt Brüche und Krisen auszuleuchten, schildert Martin Suter Bastis extravagantes Leben, der im Privatjet zwischen Villa, Nobelrestaurants und Fünfsternehotels pendelt.

Angesichts dessen ist der Titel «Einer von euch» – ein Zitat aus Schweinsteigers Abschiedsrede vor den Bayern-Fans – ein Hohn.

Nur der Verlag profitiert

Im Unterschied zu den schönen Songtexten, die Martin Suter für Stephan Eicher schrieb, ist die Zusammenarbeit zwischen ihm und Bastian Schweinsteiger ein literarischer Misserfolg.

Weder hat Martin Suter eine interessante Romanfigur bekommen, noch Bastian Schweinsteiger eine lesenswerte Biografie. Einziger Profiteur ist der Diogenes-Verlag, der dank der beiden grossen Namen auf dem Buchdeckel zigtausend Exemplare verkaufen wird.