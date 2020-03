Andreas Neeser studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Danach unterrichtete er während 13 Jahren an der Alten Kantonsschule in Aarau. Ab 2003 engagierte sich Neeser beim Aufbau und bei der Leitung des Literaturhauses in Lenzburg. Er gewann diverse Preise sowie Stipendien und verbrachte längere Zeit unter anderem in London, Paris und Berlin. Andreas Neeser lebt als Schriftsteller in Suhr. Mehr zu Andreas Neeser auf www.ansichten.ch.