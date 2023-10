Literaturtipp

Legende: Autor Philipp Oehmke überträgt das Konzept der «Great American Novel» auf Deutschland. Weniger amerikanischer Traum, mehr Nazi-Vergangenheit. PIPER / KARINA ROZWADOWSKA

War Oper doch ein Nazi? Debütroman über Familienabgründe: Die wohlsituierte Familie Schönwald muss sich ihrer Vergangenheit stellen: Plötzlich der Vorwurf, ihr Wohlstand komme hauptsächlich von Grossvater Schönwald, und der sei ein alter Nazi gewesen. Für die Schönwalds, die es nicht gewohnt sind, über ihre Probleme zu sprechen, eine Katastrophe. In der Folge bricht bei allen Familienmitgliedern noch sehr viel Anderes hervor, das sie bisher sorgsam vor ihren Verwandten verheimlicht hatten. Ein abgründiger deutscher Familienroman nach US-amerikanischem Vorbild, der einen beim Lesen immer tiefer ins Familiengestrüpp hineinzieht. Ein Buchtipp von Simon Leuthold.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Philipp Oehmke: «Schönwald». Piper Verlag, 2023.

Albumtipp

Legende: Jesse Crankson

«Lahai» von Sampha – R'n'B mit Soul und Weitblick: Drake, Beyoncé, Travis Scott: das Who-is-Who der zeitgenössischen Rap- und Popwelt hat sich in den letzten Jahren schon unzählige Male stimmliche Unterstützung des Londoner Neo-Soul-Sängers Sampha geholt. Nun veröffentlicht Sampha, ein Mann mit einer wirklich einzigartigen Stimme, sein erstes Soloalbum seit sechs Jahren. Moderner R'n'B und Soulx, der – auch dank seiner ausgeklügelten Produktionen – weit über den Tellerrand hinausschaut. Ein Albumtipp von Luca Bruno.

Audio Sounds! Album der Woche: Sampha «Lahai» 01:48:23 min, aus Sounds! vom 23.10.2023. Bild: Jesse Crankson abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen «Lahai» von Sampha ist bei Beggars/Indigo erschienen.

Filmtipp

Legende: Reddit schlägt Hedgefonds: Zu Beginn der Coronapandemie macht der Finanzanalytiker Keith Gill (Paul Dano) auf Reddit als Roaring Kitty die Wall Street um Millionen Dollar ärmer. Ascot Elite Entertainment Group

David gegen Goliath, Reddit gegen die Wall Street: Im Film «Dumb Money» begreift man auch nicht alles, aber es reicht. Der Film mit den Hollywood-Komiker Seth Rogen und Pete Davidson erzählt eine wahre Geschichte aus der Corona-Zeit. Es geht um den unglaublichen Aufstieg der «GameStop»-Aktie, um den Kampf zwischen Kleinanlegern und mächtigen Hedgefondsmanagern. Das Ganze: eine klassische Hollywood-Story über einen Aussenseiter, der sich mit den Mächtigen anlegt, weil er sich wünscht, dass jeder die Chance haben sollte, an der Wall Street reich zu werden. Ein Filmtipp von Enno Reins.

Audio "Dumb Money - Schnelles Geld" 02:14 min, aus #SRFglobal vom 02.10.2023. Bild: Ascot Elite Entertainment Group abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen »Dumb Money - Schnelles Geld» kommt am 26.10.2023 in der Deutschschweiz in die Kinos.

Konzerttipp

Legende: Auch für westliche Ohren geeignet: Kader Tarhanines moderner Wüsten-Sound mit verzerrten E-Gitarrenklängen. IMAGO / Le Pictorium

Rockige Sounds aus der Sahara: Der algerische Touareg-Musiker Kader Tarhanine ist in der Wüste aufgewachsen und besingt das Dasein der Nomaden. Trotz internationaler Erfolge will er insbesondere junge Touareg erreichen und ihnen die eigene Kultur und Identität aufzeigen. Dafür unterlegt er seinen Gesang mit verzerrten E-Gitarren, satten Bässen und Schlagzeug. Daraus entsteht kraftvoller Wüsten-Rock, der wie eine unaufhaltsame Welle anrollt und dem sich auch westliche Ohren kaum entziehen können. Ein Konzerttipp von Roman Hošek.

Audio Festival au Désert: Ein Musikfestival im Exil 27:58 min, aus Kontext vom 24.10.2023. Bild: Keystone / AP / John Moore abspielen. Laufzeit 27 Minuten 58 Sekunden.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Kader Tarhanine tritt im November in mehreren Schweizer Städten auf. Hier finden Sie die Tourdaten.

Ausstellungstipp

Legende: Rachel Lumsden Werke wirken auf ihren grossformatigen Leinwänden noch eindrücklicher. Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen

Ein Manifest für die Malerei: Am Anfang stand ein Schock. Als die britische Künstlerin Rachel Lumsden vor über 20 Jahren in die Schweiz kam, wurde sie mit ihrer gegenständlichen Malerei ausgelacht. Die Künstlerin blieb stur bei ihrer Kunst und hat über die Gründe nun ein Buch geschrieben. «Ritt auf der Wildsau» (erschienen bei Scheidegger & Spiess) ist eine hinreissende Liebeserklärung an die Malerei. Und: Dass Lumsden nicht nur schreiben, sondern auch malen kann, ist in ihrer Ausstellung im Kunstmuseum Thurgau zu entdecken. Ein Ausstellungstipp von Ellinor Landmann.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Ausstellung «Rachel Lumsden: The blazing hot moment und andere Funkensprünge» ist noch bis zum 17. Dezember im Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen zu sehen.