Die Romanbiografie über Hermann Oberth ist das literarische Debüt des 33-jährigen Hamburger Autors und promovierten Physikers Daniel Mellem. Als Grundlage dienen ihm ältere, zumeist beschönigende Oberth-Biografien, Briefwechsel des Wissenschafters sowie Recherche an Orten, wo Oberth lebte und wirkte.

Mellem wählt die traditionelle Form des chronologischen Erzählens: Der Roman beginnt mit Schilderungen von Oberths Kindheit in Siebenbürgen und endet in Cape Canaveral mit dem Start der Saturn-V-Mondrakete, als sich die Vision des Mondflugs erfüllt. Diese Zuspitzung auf das Ende hin erzählt Mellem in zehn Kapiteln, die – einem Countdown gleichend - in umgekehrter Reihenfolge nummeriert sind.

Der Roman überzeugt aufgrund der ihm zugrunde liegenden Sachkenntnis, der literarischen Ausgestaltung einzelner Episoden von Oberths Leben und der flüssigen Erzählweise. Leider verzichtet der Autor jedoch darauf, seine ambivalente Figur tiefergehend psychologisch zu durchleuchten.

So bleiben etwa die zu vermutenden seelischen Ursachen im Ungewissen, weshalb sich Oberth nicht davon beeindrucken liess, dass er in den Weltkriegen sowohl Bruder als auch Kinder verlor und trotzdem unbeirrt den Bau von Kampfraketen propagierte. Im Dunkeln liegen auch die genauen Gründe von Oberths Unterstützung des Nationalsozialismus, die interessanterweise weit über den Krieg hinaus anhielt.

An für dieses Leben wichtigen Punkten wie diesen hätte man sich als Leserin oder Leser mehr Tiefenschärfe gewünscht. Oder zumindest eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Ungeklärten.