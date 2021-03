Die Heinroths sind in weiten Kreisen in Vergessenheit geraten – wäre da nicht Karl Schulze-Hagen. In der Berliner Staaatsbibliothek ist der deutsche Arzt und Ornithologe auf Heinroths Nachlass gestossen: 37 Kisten voller Protokolle, Tagebücher, Fotografien und Skizzen. Zusammen mit Gabriele Kaiser holt er das geradezu irrwitzige Projekt des Ehepaars ans Licht.

In ihrem Buch «Die Vogel-WG» schildern sie pünktlich zu Oskar Heinroths 150. Geburtstag am 1. März, wie Oskar schon als Kind Vögel beobachtete und aufzog. Kaiser und Schulze-Hagen legen dar, wie Oskar Heinroth die tiervernarrte Magdalena im Zoologischen Museum kennenlernte und wie aus dem beiden ein Dreamteam wurde.

Karl Schulze-Hagen, Gabriele Kaiser : «Die Vogel-WG». Knesebeck Verlag, 2020.