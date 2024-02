Michael Köhlmeier ist ein österreichischer Schriftsteller und Hörbuchsprecher. Er wurde 1949 in Hard am Bodensee geboren. Ab Anfang der 1970er-Jahre Köhlmeier mit seinen Hörspielen («Like Bob Dylan», «Drei im Café spielen», «Das Anhörungsverfahren») und mit kürzeren Prosatexten bekannt. Michael Köhlmeier lebt als freier Schriftsteller in Hohenems und Wien.