Was mache ich mit einem Doppelgänger?

Im letzten Jahr hat der französische Schriftsteller Hervé Le Tellier für seinen Roman «Die Anomalie» den bedeutenden Prix Goncourt erhalten. Das Buch wurde inzwischen mehr als eine Million Mal verkauft.

Nun ist «Die Anomalie» auf Deutsch erschienen – und verspricht auch hierzulande einen grossen Publikumserfolg.

Le Tellier greift mit vollen Händen in die literarische Trickkiste und trifft damit beim Publikum voll ins Schwarze: Der Roman ist eine Mischung aus intellektuellem, philosophischem Spiel und Krimi. Er ist Satire und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit unserem menschlichen Dasein zugleich.

14:42 Video «Die Anomalie» von Hervé Le Tellier Aus Literaturclub vom 14.09.2021. abspielen

Ein kopiertes Flugzeug

Die Geschichte ist zwar unrealistisch und etwas kompliziert, dafür aber umso reizvoller als Idee – auch weil Le Tellier die Geschichte im Hier und Jetzt ansiedelt: Ein Flugzeug, das aus Paris kommt, gerät in ein Unwetter, kann aber in New York landen.

Drei Monate später landet genau dieselbe Maschine mit denselben Menschen noch einmal. Die Maschine hat sich also selbst kopiert. Wie kann das sein? Darüber beraten sich Staatschefs, Wissenschaftlerinnen, Theologen.

Legende: Flugzeugpassagiere sehen sich plötzlich mit Doppelgängern konfrontiert. Getty Images / Image Source

Ein simuliertes Leben

Sie kommen zu einer spannenden Hypothese, die der schwedische Philosoph Nick Bostrom vor einigen Jahren formuliert hat: die sogenannte «Simulationshypothese». Sie fragt: Was, wenn unser Leben reine Simulation wäre und wir Teil eines grossen Computer-Programms?

Diese Vorstellung, der Mensch könnte eine Art Avatar einer grossen Künstlichen Intelligenz sein, bringt bei den Figuren des Romans ganze Weltanschauungen und Lebenskonzepte ins Wanken. Das ist die philosophische Ebene des Buches.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Hervé Le Tellier: «Die Anomalie». Rowohlt, 2021. Deutsch von Romy und Jürgen Ritte.

Wenn der Doppelgänger übernimmt

Die Passagierinnen und Passagiere des Flugzeugs wiederum müssen sich mit der Frage befassen: Was mache ich mit meinem Doppelgänger, meiner Doppelgängerin, die jeweils drei Monate älter oder jünger ist? In einer solchen Zeitspanne kann einiges passieren. Hinzu kommt die Möglichkeit einer zweiten Chance im Leben.

Einer der Passagiere ist zum Beispiel der Schriftsteller Victor Miesel, der im Buch eine zentrale Rolle spielt: Er schreibt nach dieser einschneidenden Erfahrung ein Buch mit dem Titel «Die Anomalie».

Ausgerechnet Miesel nimmt sich in dieser Zwischenzeit das Leben, sein Buch wird zum absoluten Bestseller. Davon profitiert sein Doppelgänger, auch wenn er selbst das Buch weder geschrieben hat noch gut findet.

Von der Erfolgsanwältin bis zum nigerianischen Rapper

Le Tellier dekliniert das Aufeinandertreffen der Doppelgängerinnen und Doppelgänger noch an weiteren Figuren durch. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein, auch im Umgang mit der Situation.

Da sind zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, ein Stararchitekt, eine Erfolgsanwältin, ein nigerianischer Rapper oder auch ein Mädchen, das von seinem Vater missbraucht wird. So webt Le Tellier eine Coming-of-age-Geschichte und eine Liebesgeschichte mit ein.

Legende: «Anomalie» begeistert – und ist mittlerweile im Gespräch als Serie verfilmt zu werden. Keystone / Caroline Blumberg

Eine philosophisch-literarische Tischbombe

Le Tellier versteht sein Handwerk und zieht alle Register – er zündet eine philosophische und literarische Tischbombe, mit zahlreichen Zitaten aus der Literatur, von Georges Perec, Italo Calvino bis hin zu Raymond Queneau, aus dessen Gedichten beispielsweise manche Kapitel-Überschriften zitiert werden.

Dieses Spiel mit literarischen Verweisen und Stilmitteln ist aber eher für Eingeweihte. Dennoch ist der Roman unbestritten ein grosses Lese-Vergnügen, weil Le Tellier grosse Fragen aufwirft, die er unterhaltsam, witzig und rasant verpackt.