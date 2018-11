Meg Worlitzer, geboren 28. Mai 1959, ist eine US-amerikanische Autorin. Mit 23 veröffentlichte sie ihren ersten von zahlreichen preisgekrönten Romanen. Zu ihren Bestsellern gehören «Die Interessanten» (2014) und «Die Stellung» (2015) und ihr Roman «Die Ehefrau» (2016), der mit Glenn Close in der Hauptrolle verfilmt wurde. In ihrem neusten Buch «Das weibliche Prinzip» erzählt sie von zwei Frauen, die um Selbstbestimmung kämpfen. Wolitzer ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in New York City.